Bahn: Keine Zugverspätungen nach Kabeldiebstahl bei Mannheim

Nach dem Kabeldiebstahl bei Mannheim läuft der Nah- und Fernverkehr bei Mannheim laut der Deutschen Bahn nun ohne Verspätungen. Das teilte eine Bahnsprecherin am Montag mit. Nach dem Diebstahl war es auf der Strecke zwischen Mannheim-Waldhof und dem hessischen Lampertheim zu Verspätungen gekommen. Ebenso betroffen war der Fernverkehr Frankfurt/Main und Mannheim, da die Züge etwas langsamer fahren mussten. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall, hieß es bei der Bahn.

Bislang unbekannte Täter hatten am Donnerstag an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim mehrere Kilometer Kupferkabel in einem Kabelschacht zerschnitten, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Der Schacht sei wegen Bauarbeiten geöffnet gewesen. Zudem stahlen die Täter mehrere Hundert Meter Kabel, die für die Leit- und Sicherungstechnik der DB wichtig waren.