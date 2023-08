Baden–Württemberg will möglichst vielen Kindern muslimischen Glaubens Religionsunterricht bieten. Im vergangenen Jahr mehrten sich hierzu heikle Nachrichten, die von juristischen Streitigkeiten und Vorwürfen bis hin zum Aufnahmestopp für das Studienfach islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten reichten. Ist inzwischen Ruhe eingekehrt? Ein Überblick.

Worum geht es?

Für den Religionsunterricht sind eigentlich die Glaubensgemeinschaften zuständig, etwa die christlichen Kirchen und jüdischen Gemeinden. Da Muslime aber keine solche Organisation haben, hat das Land als Hilfsmittel die Stiftung Sunnitischer Schulrat geschaffen. Sunnitisch deshalb, weil sich nach Schätzungen 90 Prozent der Muslime dieser Glaubensrichtung zugehörig fühlen. Seit 2019 organisiert die Stiftung den islamischen Religionsunterricht im Südwesten.

Sie besteht aus Vertretern des Landes und zweier muslimischer Verbände. Dies sind der türkisch geprägte Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD). Seit der Gründung betonen Kritiker, dass diese zusammen nur sieben Prozent der Moscheegemeinden repräsentierten. Unter anderem der größte Verband Ditib ist nicht vertreten. Amin Rochdi, Geschäftsführer der Stiftung, lässt das nicht gelten. Selbst wenn sich alle Verbände einbrächten, deckten sie lediglich 25 Prozent der Muslime ab, hatte er erklärt.

Die Stiftung war auf fünf Jahre angelegt. Wie geht es weiter?

Der Vertrag ist unbefristet, kann aber 2024 erstmals gekündigt werden. Danach sehe es aber nicht aus, sagt Rochdi. Bislang seien ihm keine Änderungswünsche von den beiden Verbänden vorgetragen worden. Auch wollen sich laut Ministerium keine weiteren Verbände einbringen. „Insofern gehen wir davon aus, dass der Sunnitische Schulrat ohne Veränderungen weiterbestehen wird“, so Rochdi. „Die Zusammenarbeit von Verbänden, Stiftung, Kultusministerium und Schulen verläuft bisher ausgesprochen gut.“

Auch das Land will an dem Modell festhalten, so das Kultusministerium. Einer der fünf Vorstandsposten, von dem sich der Islam–Theologe Zekirija Sejdini vor zwei Jahren aus Zeitgründen zurückgezogen hat, ist weiter vakant — trotz intensiver Suche, so Rochdi. „Angefragte Kandidatinnen und Kandidaten haben regelmäßig als Hauptgrund die bereits starke Arbeitsbelastung angegeben.“ Die Suche gehe aber weiter.

Wie viele Schüler haben islamischen Religionsunterricht?

Der begrenzende Faktor ist der Mangel an ausgebildeten Lehrkräften. Es werden zwar immer mehr, aber der Bedarf übersteigt noch deutlich das Angebot. Von den geschätzt 180.000 Schülerinnen und Schülern muslimischen Glaubens besuchten im vergangenen Schuljahr rund 8000, also knapp fünf Prozent, islamischen Religionsunterricht. Rund 200 Lehrkräfte hatten eine Lehrbefugnis, 138 Schulen boten ihn an, erklärt das Ministerium. „Prognosen für das kommende Schuljahr liegen uns derzeit nicht vor“, sagt ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Wie steht es um die Lehrkräfteausbildung — vor allem an der PH Weingarten, wo zuletzt keine neuen Studierenden aufgenommen wurden?

Lehrkräfte fürs Gymnasium studieren an der Universität Tübingen, für alle anderen Schularten sind vier Pädagogischen Hochschulen zuständig. Für Dozenten, die schon vor der Stiftungsgründung lehrten, gilt ein Bestandsschutz. Bei neuem Personal hat die Stiftung ein Wörtchen mitzureden. Vergangenes Jahr hagelte es dazu Kritik: Zwei Dozenten seien vom Schulrat kaltgestellt worden, weil sie einen liberalen Islam verträten.

Ihnen sei deshalb die Lehrbefugnis, die Idschaza, verwehrt worden. Das Land hatte sich gegen den Vorwurf gewehrt, die Stiftung erklärte dies mit formalen Voraussetzungen. Zudem brauchten Hochschuldozenten keine Idschaza, erklärt Rochdi vom Schulrat. Wenn sie eigenständig lehren, brauchten sie das Einvernehmen der Stiftung. Erteilen sie unselbstständig Lehre, haben also weisungsbefugte Vorgesetzte, bedürfe es einer sogenannten Benehmenserteilung.

Betroffen hiervon war die PH Weingarten, weshalb sie seit einigen Semestern keine neuen Studierenden mehr aufnimmt. Der Akademische Mitarbeiter Abdel–Hafiez Massud habe seine Klagen gegen das Land und gegen den Schulrat aber zurückgenommen, erklärt das Kultusministerium. Auf der Homepage der PH Weingarten ist er nun zwar als Lehrender dem Fach Islamische Thelogie/Religionspädagogik zugeordnet.

Er lehre aber im Bereich interreligiöse Kommunikation, erklärt Rektorin Karin Schweizer. „Wir bemühen uns, den Zulassungsstopp zum Sommersemester 2024 wieder aufzuheben“, sagt sie. „Im Moment gibt es noch keine Klarheit.“ Aktuell laufe ein Besetzungsverfahren, um das Fach wieder anbieten zu können. Die aktuell fünf Studierenden des Fachs werden weiter über eine Kooperation mit der PH Ludwigsburg versorgt, so Schweizer.

Wie steht es um den Streitfall an der PH Freiburg?

Abdel–Hakim Ourghi sei dort unverändert als Akademischer Mitarbeiter für das Fach Islamische Theologie/Religionspädagogik tätig, erklärt das Wissenschaftsministerium. „Ich lehre weiterhin an der PH Freiburg“, bestätigt auch Ourghi. Grundlage hierfür ist ein Kompromiss, den Land, Stiftung und PH geschlossen haben. Dennoch hat Ourghi gegen den Schulrat geklagt. Der Auftakt der Verhandlung, der für Juli geplant war, sei auf Wunsch Ourghis verschoben worden, erklärt Rochdi. „Die Verhandlung hat noch nicht begonnen“, sagt Ourghi. „Die Frage um die Idschaza wird juristisch geklärt.“