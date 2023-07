Baden–Württemberg startet duale Ausbildung für Lehrer

Attraktiv für Studierende, gut für Schülerinnen und Schüler in Zeiten des Lehrkräftemangels: Vor einem halben Jahr hat sich die Heidelberger Bildungsforscherin Anne Sliwka im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ für ein duales Lehramtsstudium starkgemacht. Nun kommt es, wie Kultusministerin Theresa Schopper und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (beide Grüne) am Mittwoch in Stuttgart erklärten.

Was ist neu?

Zum Wintersemester 2024/25 schafft das Land 60 duale Master–Studienplätze für Schularten und Fächer mit besonders hohem Bedarf, wie Olschowski erklärt. So entstehen 20 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe für Informatik, Physik und Mathematik, 20 weitere in den selben Fächern fürs Gymnasium an der Universität in Freiburg sowie 20 für die Beruflichen Schulen an der Uni Stuttgart in Elektrotechnik und Mathematik. Wer einen einschlägigen Bachelor–Abschluss hat, kann sich bewerben.

Statt der zwei Jahre Studium und anschließend eineinhalb Jahren Referendariat werden Theorie– und Praxisanteile enger verzahnt, in die Ferien– und vorlesungsfreie Zeit integriert und so auf drei Jahre gestrafft. Die Studierenden werden wie bei allen dualen Studiengängen durchgehend bezahlt. Wie viel sie bekommen, gerade im Vergleich zu den rund 1400 Euro im Referendariat, müsse sie mit dem Finanzministerium besprechen, so Schopper.

Warum führt das Land ein duales Lehramtsstudium ein?

Bundesweit läuft die Suche nach neuen Lösungen gegen den Lehrkräftemangel — allein im Südwesten fehlen laut Kultusministerium 3000 Pädagogen. Nun sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Bildungsforscherin Sliwka hatte erklärt, dass ein bezahltes Studium für Leistungsträger aus der unteren Mittelschicht attraktiv sein könne.

Seit dem Wintersemester 2018/19 seien zwar mehr als 1000 Studienplätze fürs Lehramt geschaffen worden, an den Grundschulen kommen die Absolventen allmählich an, sagt Olschowski. Auch verweist sie darauf, dass laut einer Studie die Abbrecherquote beim Lehramt besser als der Durchschnitt sei und fast alle Studierende vom Bachelor– zum Masterstudiengang übergingen.

Allerdings blieben Plätze auch leer. „Wir sehen, dass sich die Ansprüche der Studierenden verändert haben im Vergleich zu denen vor 10, 15 Jahren“, so Olschowski. Heute wünschten sie sich mehr Praxisbezug und eine engere Begleitung im Studium. „Hiermit wollen wir weitere Studierende gewinnen.“

Überall werde derzeit das duale Studium diskutiert, so Olschowski. Thüringen und Berlin verfolgen Pläne, in Brandenburg beginnt zum Wintersemester ein Bachelor–Studiengang für Grundschullehramt. „Wir konzentrieren uns auf den Master, weil wir meinen, dass eine gewisse Vorerfahrung gut ist“, so Olschowski. Das duale Lehramtsstudium wird laut Schopper bundesweit anerkannt. „Das war uns wichtig.“

Ist Bildungsforscherin Sliwka zufrieden?

„Es gibt Ideen, deren Zeit gekommen ist“, sagt das Mitglied in Schoppers Wissenschaftlichem Beirat. „Das ist eine davon.“ Die Verzahnung zwischen Theorie an den Hochschulen, Praxis an den Schulen und der Reflektion an den Seminaren bezeichnet sie als größtes Plus. „Singapur und Finnland machen das schon lange, und die spielen im Gegensatz zu uns in der ersten Liga bei der Pisa–Studie.“

Dieser Weg zum Lehrerberuf sei nun konkurrenzfähig zu dualen Studiengängen bei der Polizei und in der Finanzverwaltung, sagt sie. Ein großer Vorteil: Studierende würden schon für die Arbeit bezahlt, die sie später ausüben — statt während des Studiums zu jobben. Der Studiengang habe das Potenzial, Bewerber aus anderen Ländern nach Baden–Württemberg zu locken.

Sliwka hätte sich auch einen dualen Bachelor–Studiengang vorstellen können, bei dem die Studierenden aber nicht direkt unterrichten, sondern ab dem zweiten Jahr für die Förderung von Kleingruppen eingesetzt werden. Studien zeigten, dass dies einen großen Effekt für die Schüler habe.

Was ändert sich noch?

Olschowski spricht von kleineren Korrekturen, die schneller mehr Lehrkräfte an Schulen bringen sollen. So sollen Studierende zukünftig im dritten, sogenannten Erweiterungsfach keine Masterarbeit mehr schreiben müssen. „Wir haben große Probleme bei Kunst, das ist aktuell das größte Mangelfach“, sagt Schopper mit Verweis auf die sonst noch gut ausgestatteten Gymnasien. Deshalb soll es künftig möglich sein, mit intermedialem Gestalten zwei Kunst–Fächer zu studieren.

Wie geht es weiter?

Der Modellversuch hat kein vorab festgelegtes Ende, wird aber von Anfang an wissenschaftlich begleitet und evaluiert. „Das ist ja nicht nur eine kleine Korrektur“, sagt Olschowski. „Das ist eine ganz andere Studiendynamik durch die Verzahnung von Theorie und Praxis.“ Auf Basis der Erfahrungen könnte das Modell ausgeweitet werden, sagt sie. „Das ist nicht der Schluss, sondern der Anfang.“

Wie kommt die Idee an?

Die AfD spricht von einer „Entwertung und Entprofessionalisierung des Lehrerberufs“. Der Philologenverband und der Verband Bildung und Erziehung äußern die Sorge, dass die Qualität der Ausbildung leide. Zudem seien viele Fragen ungeklärt. Schopper räumt ein: „Feinheiten müssen wir noch abstimmen.“

Deshalb starte der Studiengang erst nächstes Jahr. Aus Sicht von SPD und FDP wird an der falschen Stelle angesetzt. Es brauche dringender Grundschullehrkräfte und Sonderpädagogen. Lob kommt derweil von den Unternehmern Baden–Württemberg. Es gebe seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit dualen Studiengängen.