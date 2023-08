Die Krankenhäuser leiden weiter unter den finanziellen Folgen aus der Corona–Zeit. Mit einer Finanzspritze in Höhe von 126 Millionen Euro will die grün–schwarze Koalition helfen. Eine entsprechende Kabinettsvorlage aus dem Haus von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

„Der Bedarf liegt bei etwa 250 Millionen Euro“, sagt Lucha auf Nachfrage. Mit Baden–Württembergs Krankenhausgesellschaft habe er eine je hälftige Finanzierung beschlossen, „obwohl das eigentlich nicht Landesaufgabe ist“. Das Geld soll ohne Antragsverfahren an die Krankenhäuser fließen. Universitätskliniken profitieren nicht.

Wenn es keine Krankenhäuser auf dem Land mehr gibt, macht keine Krankenhaus–Reform der Welt noch Sinn. Manuel Hagel, CDU

Das Kabinett soll das Vorhaben kommende Woche beschließen, die Regierungsfraktionen haben ihre Zustimmung erteilt. „Mit den neuen Landesmitteln werden wir unserer Verantwortung gerecht, eine stabile Gesundheitsversorgung im Land zu gewährleisten“, erklärt Grünen–Fraktionschef Andreas Schwarz. Sein CDU–Kollege Manuel Hagel nennt die Finanzspritze einen „Lebensretter im wahrsten Sinne“, um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherzustellen, „gerade im ländlichen Raum“.

Kritik an Lauterbach

Hagel kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dafür, dass er keine Mittel vor der geplanten Krankenhausreform zur Stabilisierung der Kliniken in die Hand nehmen will. Länder, Kommunen und Deutsche Krankenhausgesellschaft warnen seit Monaten vor einer Insolvenzwelle. Es sei nicht sinnvoll, Geld in Kliniken zu investieren, die sich wirtschaftlich nicht trügen, heißt indes Lauterbachs Linie. Hagel nennt dies „Arbeitsverweigerung“. „Wenn es keine Krankenhäuser auf dem Land mehr gibt, macht keine Krankenhaus–Reform der Welt noch Sinn.“

Auf Bundesgeld pocht auch Landkreistagspräsident Joachim Walter. Das Geld vom Land nennt er „erfreulich, aber es ist in der Tat nur die Hälfte dessen, was wir bräuchten“. Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden–Württembergischen Krankenhausgesellschaft, spricht sogar von einem Defizit der Südwest–Kliniken von 400 Millionen Euro. Das Landesgeld helfe als Einmalzahlung, löse aber nicht die grundsätzlichen Finanzierungsprobleme. Er fordert vom Bund, Inflation und gestiegene Personalkosten „ohne Wenn und Aber und dauerhaft“ zu finanzieren.

Kein „rausgeschmissenes Geld“

Die Südwest–Millionen, die aus der Rücklage für Haushaltsrisiken entnommen werden sollen, seien kein „rausgeschmissenes Geld“ im Sinne Lauterbachs, betont Lucha im Interview. Denn wie kein anderes Bundesland habe Baden–Württemberg seine Kliniklandschaft bereits konzentriert.