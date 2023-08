Plastik im Biomüll, zu viel Verwertbares in der Restmülltonne: Noch läuft bei der Abfallentsorgung in Baden–Württemberg nicht alles rund. Umwelt–Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) hatte bei der Vorstellung der Abfallbilanz für 2022 aber auch Erfreuliches zu berichten. Das Wichtigste im Überblick:

Wie viel Müll ist angefallen?

Obwohl 2022 mehr Menschen im Südwesten lebten als 2021, ist die Müllmenge auf ein historisches Tief gesunken. Die kommunalen Entsorger haben knapp elf Millionen Tonnen Haus– und Sperrmüll sowie Bauschutt gesammelt — eine Million weniger als im Jahr zuvor. „Die letzte Bilanz war noch von der Pandemie geprägt“, sagt Baumann.

2020 und 2021 hätten viele Menschen mehr Müll produziert, weil sie viel zu Hause waren, dort gekocht und entrümpelt hätten und sich vieles hätten nach Hause liefern lassen. „2022 ist das erste fast normale Jahr, das sieht man an der Bilanz.“ Die Abfallmenge pro Kopf ist um sieben Prozent auf 334 Kilo zurückgegangen. Der Rückgang an Paketlieferungen zeige sich auch an der gesunkenen Menge an Papiermüll und anderer Wertstoffe.

Energiekrise und Inflation haben den Konsum gedrosselt und die Menge an Wertstoffen reduziert — um 152.000 auf 1,68 Millionen Tonnen. „Wir sehen das kritisch“, so Baumann. Die Wertstoffmenge müsse sich abkoppeln von der wirtschaftlichen Entwicklung.

Wo im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ fällt besonders viel Restmüll an?

Spitzenreiter ist der Kreis Biberach mit 148 Kilo pro Einwohner. Er ist der einzige, der über dem Landesdurchschnitt von 134 Kilo liegt — 2021 lag dieser noch zehn Kilo höher.

Es folgen die Kreise Tuttlingen (125 Kilo) und Ulm sowie Sigmaringen (je 124 Kilo) vor dem Alb–Donau–Kreis (117 Kilo), dem Bodenseekreis (113 Kilo), dem Ostalbkreis (109 Kilo) und dem Zollernalbkreis (104 Kilo). Spitzenreiter beim Müllvermeiden ist Ravensburg mit 100 Kilo.

Wie steht es um den Biomüll?

Im Abfallwirtschaftsplan des Landes ist das Ziel definiert, pro Person und Jahr 60 Kilo Biomüll zu sammeln. 2021 wurde dieses mit 58 Kilo fast erreicht, 2022 sank der Wert auf 54 Kilo. Baumann erklärt das mit dem heißen, trockenen Sommer, wodurch weniger Grünschnitt angefallen sei. Hoffnungsvoll blickt er nach Sigmaringen und Biberach.

„Ich freue mich, dass die beiden Kreise 2024 Biotonnen einführen“, so Baumann. Dadurch werde die Gesamtmenge wohl steigen. Der Rückgang an Biomüll sei deshalb bedauerlich, weil die Abfälle zweifach verwertet würden. In Vergärungsanlagen werde aus Biomüll Energie. Was nach dem Prozess übrig bleibt, diene als Kompost. 68 Prozent des Biomülls werde im Land so verwertet — eine Verdreifachung seit 2008, wie es in der Abfallbilanz heißt.

Die Zahl solcher Anlagen reiche nicht aus. „Da werben wir dafür, dass die Kreise diese bauen“, mahnt Baumann. „Wir brauchen ein dezentrales Netz an Biogasanlagen.“ Lokale Initiativen behinderten aber oft den Bau neuer Anlagen.

Läuft die Mülltrennung gut?

Noch immer lande zu viel in der Restmülltonne, was dort nicht hingehöre, betont Baumann und appelliert an die Geldbeutel der Bürger. „Gut trennen heißt auch sparen“, denn nichts sei so teuer wie der Restmüll. Baumann verweist auf eine Untersuchung des Bundesumweltamts von 2020, die auch für den Südwesten gelte.

Demnach sind in der Restmülltonne im Mittel 39 Prozent Bioabfälle und 27 Prozent Reststoffe. Die Anteile zu halbieren sei im Klima–Maßnahmen–Register des Landes als Ziel definiert. „In die Restmülltonne gehören nur Kehricht, Zigarettenkippen und Windeln.“

Als problematisch bezeichnet er zudem den Plastikanteil im Biomüll. Hier habe sich das Land beim Bund erfolgreich dafür eingesetzt, dass zu stark verunreinigter Biomüll von den Entsorgern inzwischen stehen gelassen werden kann.

Problematisch seien vor allem Container von größeren Wohnkomplexen, so Baumann. „Da hat man manchmal das Gefühl, dass alles einfach irgendwo reingeworfen wird.“ Er sieht hier die Hausmeister in der Pflicht zu informieren und an die Bewohner zu appellieren.

Ist Müll teurer geworden?

Ja. Ein Vier–Personen–Haushalt zahlt dieses Jahr im Landesdurchschnitt rund 180 Euro und damit 6,50 Euro mehr als 2022. Diese Teuerung um 3,7 Prozent liege deutlich unter der Inflationsrate, betont Baumann. Im Schnitt zahlt jeder 49 Cent pro Tag für Müll — ein Cent mehr als im Vorjahr.

Wo kostet die Müllentsorgung im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ am meisten?

Eine einfache Antwort gibt es hierauf nicht. Die 100 verschiedenen Entsorgungskonzepte und Leistungen im Land sind schwer vergleichbar. Die Durchschnittsgebühr für vier Personen im Kreis Ravensburg sowie im Bodenseekreis hat sich im Vorjahresvergleich nicht geändert und liegt 2023 mit 151 und 170 Euro unter dem Landesmittel.

Im Ostalbkreis stiegen die Kosten um zwölf auf 169 Euro, in Ulm um fünf auf 161 Euro. Der Zollernalbkreis mit einer Teuerung um zehn auf 199 Euro, liegt deutlich über dem Landesschnitt. In Tuttlingen hat sich das hohe Gebührenniveau nochmal um 13 bis 29 Euro erhöht und liegt nun bei 191 bis 304 Euro. Im Alb–Donau–Kreis wird der Biomüll erst seit diesem Jahr flächendeckend gesammelt.

Statt zwischen 187 und 264 Euro pro Jahr gibt es nun einen Durchschnittswert von 206 Euro für einen Vier–Personen–Haushalt. In Biberach und Sigmaringen ist der Biomüll noch nicht in den Gebühren enthalten, weil dieser erst ab kommendem Jahr gesammelt wird. In Biberach ist der Durchschnittspreis bei 114 Euro stabil geblieben, in Sigmaringen hat er sich um zwölf auf 143 Euro erhöht.