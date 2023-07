Baden–Württemberg macht sich fit für den Klimawandel

Anhaltende Trockenheit, Starkregen mit Überschwemmungen, immer neue Hitzerekorde: Der Klimawandel setzt Baden–Württemberg nach Ansicht der Landesregierung immer stärker zu. „Baden–Württemberg ist besonders betroffen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

„Bei uns liegen die Temperaturen höher als im globalen Durchschnitt.“ Der Klimawandel müsse bekämpft werden — doch das reiche nicht. „Wir müssen uns anpassen“, so der Regierungschef. Mit seiner Parteifreundin und Umweltministerin Thekla Walker hat er eine neue Anpassungsstrategie vorgestellt.

Wie ist die Lage?

2022 hat Baden–Württemberg das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 verzeichnet. „Wir reißen in diesem Jahr und schon in den letzten Jahren Hitze–, Trockenheits– und Niedrigwasserrekorde“, so Walker. So trocken wie dieser Juni sei keiner zuvor gewesen. Gleichzeitig bleibt das Land hinter den selbstgesteckten Klimaschutzzielen zurück. Im vergangenen Jahr sind die Treibhausgas–Emissionen laut Statistischem Landesamt um lediglich 0,4 Prozent gesunken.

Im Verkehr und im Bereich Energie sind die Werte im Vorjahresvergleich gestiegen. Kretschmann erklärt das mit der verstärkten Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung — wegen des Stopps von Gaslieferungen aus Russland aufgrund des Ukraine–Kriegs. Der Verkehr habe wieder auf Vor–Corona–Niveau angezogen, so Walker.

Am Ziel, 65 Prozent der Emissionen im Land bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, ändere sich nichts, sagt Kretschmann. 400 Windkraftwerke seien in der Pipeline, im ersten Halbjahr 2023 sei bereits mehr Leistung von Photovoltaik–Anlagen zugebaut worden wie im ganzen Jahr 2022.

Die SPD–Fraktion spricht von einem Armutszeugnis der einzigen grün–geführten Landesregierung. „Nötig ist jetzt eine historische Anstrengung des Landes“, sagt SPD–Chef Andreas Stoch und fordert Investitionen in die eigenen Gebäude, in mehr Windkraft, in ausreichende Trassen für Strom und Wasserstoff. „Die Grünen versprechen zwar ständig Bewegung beim Klimaschutz, sind aber seit über zehn Jahren in einer Koalition, die nur bei Stillstand halten kann.“

Wie sind die Aussichten?

Die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) hat Szenarien für die kommenden Jahre modelliert — je nach Entwicklung der Treibhausgasemission. Für alle Modelle gilt: Es wird heißer, im Sommer trockener, im Winter wohl nasser, das Wetter wird insgesamt extremer. „Im Rückblick 2050 wird 2023 wohl einer der kühleren Sommer sein“, sagt Walker. „Deshalb ist Klimawandelanpassung das Gebot der Stunde.“

Was ist geplant?

2015 hat das Land die erste Strategie zur Anpassung an den Klimawandel auf 170 Seiten vorgelegt. Diese wurde nun fortgeschrieben und um 100 weitere Seiten ergänzt. Das Werk fasst 100 Maßnahmen in elf Bereichen wie Landwirtschaft, Wasser, Bevölkerungsschutz und Verkehr zusammen, die zum Teil längst in der Umsetzung sind — unter anderem der Masterplan Wasserversorgung, der 2025 vorliegen soll.

Auf dem Weg dorthin wird aber bereits die Wasserversorgung in einzelnen Kreisen durchleuchtet und überprüft, wie gut diese für den Klimawandel aufgestellt ist. Neu ist etwa, dass bei der LUBW ein Niedrigwasser–Informationszentrum aufgebaut werden soll. Ebenfalls neu ist ein Kapitel zum Gesundheitsschutz. Das Robert–Koch–Institut etwa spricht 2022 deutschlandweit von 4500 hitzebedingten Sterbefällen.

Macht das Land Vorgaben zur Klimawandel–Anpassung?

Nein, sagt Kretschmann und betont die Verantwortung der Kommunen. Diese klagten zu Recht über zu viel Bürokratie. Außerdem habe das Land nicht mehr Geld als die Kommunen. Das Land wolle Informationen, Daten und Fördergeld bereitstellen, sagt Walker.

„Es gibt viele Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können“, etwa die Idee öffentlicher Sonnencremespendern, die die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat eingebracht haben und die es in anderen Ländern wie den Niederlanden bereits gibt. Manche Ideen wie Trinkwasserstellen würden bereits durch das Förderprogramm Klimopass gefördert, sagt Walker. Das Programm hat zwischen 2022 und 2024 laut ihrem Ministerium ein Volumen von 3,5 Millionen Euro.

Ist die Zukunft nur düster?

Walker spricht auch von einer Chance. „Viele Veränderungen bieten eine Entwicklung für mehr Lebensqualität, gerade im urbanen Raum“, etwa durch mehr Grün und mehr Wasser in Städten. Nötig sei es, Wälder widerstandsfähiger zu machen, in Städten mehr Wasser zu speichern, Flüsse wieder natürlicher zu gestalten und Moore zu verwässern. So würde Infrastruktur schöner, der Freizeitwert für die Menschen größer und die Biodiversität würde gestärkt.

Passiert indes nichts, könnten die Kosten zur Bewältigung des Klimawandels in immense Höhen schnellen. Die Kosten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal etwa werden mit sieben Milliarden Euro beziffert. Nach der Sturzflut in der Südwest–Gemeinde Braunsbach habe allein das Land 42 Millionen Euro gezahlt, so Kretschmann. „Was man jetzt versäumt, wird man später bitter bezahlen müssen.“

Welche Reaktionen gibt es?

Der Koalitionspartner scheint von dem neuen Papier wenig begeistert. „Ich freue mich über wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es müssen konkrete Taten folgen“, sagt CDU–Umweltexperte Raimund Haser. Ähnlich äußert sich nicht nur die FDP im Landtag, sondern auch die BUND–Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky–Grosch. Die Maßnahmen gehen in die richtige Richtung.

Aber: „Zentral ist, dass die Regierung jetzt auch Geld in die Hand nimmt und messbare, terminierte Zielmarken für die Maßnahmen definiert, damit sich alle schnell an die Umsetzung machen können.“ Die AfD–Fraktion wirft der Landesregierung derweil vor, Umwelt und Arten durch den Zubau von PV–Anlagen und Windrädern zu zerstören.