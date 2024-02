Baden-Württemberg: Lottospieler gewinnt 15,5 Millionen Euro

15,5 Millionen Euro hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Baden-Württemberg am Freitagabend gewonnen. Der Glückspilz tippte fünf Gewinnzahlen sowie die beiden Zusatzzahlen richtig. Das teilte die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Abgegeben worden war der Schein den Angaben zufolge in einer Annahmestelle in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart.

Der schwäbische Tipper war aber nicht der einzige mit dem großen Glücksgriff am Freitagabend: Auch ein Spieler oder eine Spielerin aus Schweden kreuzten die richtigen Zahlen an. Daher wird die Jackpotsumme von knapp 31 Millionen Euro durch zwei geteilt. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn lag laut Lotto Baden-Württemberg bei 1 zu 140 Millionen.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen.