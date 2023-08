Geschichte

Baden–Vereinigung wünscht angemessenes Revolutions–Gedenken

Peter Koehler, Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa, vor dem Ständehaus. (Foto: Uli Deck/dpa )

Die Badische Revolution von 1848/1849 fing in Südbaden an und nahm in Nordbaden ihren Lauf. In der Geschichtsschreibung bedeutete sie eine Zäsur, ebnete sie doch der Demokratie den Weg. Anlässlich dessen will sich die Landesvereinigung Baden in Europa an die Regierung wenden.

