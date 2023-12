Backen mit Holzbackofen in Schule: Acht Schüler in Klinik

Notfall

Backen mit Holzbackofen in Schule: Acht Schüler in Klinik

Reichenbach am Heuberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Beim Backen mit einem Holzbackofen im Schulunterricht ist ein Kind am Freitag in Reichenbach am Heuberg (Kreis Tuttlingen) benommen zusammengesackt. Acht der insgesamt neun Kinder der Schulklasse kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 16:48 Von: Deutsche Presse-Agentur