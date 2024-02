Verkehr

B10 zwischen Geislingen und Amstetten wird gesperrt

Geislingen an der Steige

Wer mit dem Auto von Geislingen an der Steige in Richtung Ulm unterwegs ist, braucht in den kommenden zwölf Wochen Geduld: Die B10 wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Und es kommt noch mehr.