Autos zerkratzt: Frauen überführen mutmaßliche Täterin

Drei Frauen haben eine 59-Jährige überführt, die die Karosserien an ihren Autos in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) zerkratzt haben soll. Bei der mutmaßlichen Täterin soll es sich wohl um eine ehemalige Kollegin handeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sei mithilfe von angebrachten Kameras erkannt worden. Die 59-Jährige habe die Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Frauen hatten ihre Fahrzeuge laut Polizei am Montagmorgen auf einem Parkplatz abgestellt und die Kratzer bei ihrer Rückkehr entdeckt. Dies sei nicht das erste Mal gewesen, dass die 59-Jährige die Fahrzeuge der Frauen beschädigte, so die Polizei weiter. Gegen die Frau werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.