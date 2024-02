Autos aufeinandergeprallt: Fünf Schwerverletzte

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach übersah eine 31 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag beim Abbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 68-jährigen Fahrers. Die 31-Jährige befand sich laut Polizei allein in ihrem Auto und musste nach der Kollision von Feuerwehrkräften befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau sowie die vier Insassen des anderen Fahrzeugs in Krankenhäuser.

Die Straße war für über zwei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 27.000 Euro.