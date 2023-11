Automatik boomt: Fahrschüler wollen nicht mehr schalten und kuppeln

Seit zweieinhalb Jahren dürfen Fahrschüler ihre Führerscheinprüfung in einem Auto mit Automatikgetriebe ablegen ‐ und dann trotzdem ein Auto mit Gangschaltung fahren. Möglich macht dies die Einführung der Führerscheinklasse B197, die seitdem immer beliebter wird. Für die Führerscheinstellen in den Landratsämtern und Stadtverwaltungen bedeutet das aber erheblich mehr Arbeit. Denn viele Prüflinge entscheiden sich erst im Laufe ihrer Fahrschulausbildung für das neue Angebot. Mit der Folge, dass bereits produzierte Führerscheine wieder eingestampft und neue bestellt werden müssen. Aus der CDU-Landtagsfraktion kommt nun die Forderung nach einer Vereinfachung der Vorgaben.

Was ist die Führerscheinklasse B197?

Klasse B ist der herkömmliche Pkw-Führerschein. Dazu gibt es verschiedene Schlüsselzahlen, unter anderem B78. Wer sich für B78 entscheidet, lernt im Auto mit Automatikgetriebe und darf anschließend auch nur ein solches fahren. Am 1. April 2021 kam die neue Kategorie B197 hinzu. Hier legen die Schüler die Fahrprüfung zwar in einem Automatik-Auto ab. Der Prüfling hat aber mindestens zehn Fahrstunden in einem Auto mit Schaltgetriebe absolviert und in einer 15-minütigen Testfahrt gezeigt, dass er schalten und kuppeln kann. Diese Testfahrt wird vom Fahrlehrer begleitet, ein Prüfer des Tüv ist ‐ anders als bei der eigentlichen Fahrprüfung ‐ nicht dabei.

Warum wurde die neue Führerscheinklasse eingeführt?

Zum einen wegen der steigende Verbreitung von Elektroautos, auch bei Fahrschulen. Diese Autos haben alle eine Automatikschaltung. Das ist aber nicht der einzige Grund. „Prüfungen auf Automatik sind weniger stressbelastet“, sagt Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrschullehrerverbandes Baden-Württemberg. Prüflinge könnten sich besser auf den Verkehr konzentrieren.

Wie viele Fahrschüler nutzen die neue Möglichkeit?

Vor einer reinen Automatik-Ausbildung schrecken viele zurück, die Klasse B197 hingegen boomt. Das zeigen Zahlen, die das Stuttgarter Verkehrsministerium auf Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Tim Bückner zusammengestellt hat. Während die Zahl der reinen Automatik-Prüfungen in Baden-Württemberg seit 2020 zwischen 5000 und 8000 pendelt, wollen immer mehr Fahrschüler den B197-Führerschein. 2021 wurden 32.000 Prüfungen dieser Klasse abgelegt, im Jahr darauf schon 66.000. Im laufenden Jahr wurde fast der selbe Wert schon Ende September erreicht. Stark zurück ging im selben Zeitraum die Zahl der klassischen B-Führerscheine, von 160.000 im Jahr 2020 auf nur noch 115.000 im vergangenen Jahr. In den ersten neun Monaten diesen Jahres waren es nur noch 69.000 Prüfungen der Klasse B.

Wo liegt das Problem?

Viele Fahrschüler entscheiden sich erst im Laufe ihrer Fahrschulzeit, die Prüfung mit einem Automatik-Auto zu machen. Gleichzeitig haben die Führerscheinstellen aber eine lange Vorlaufzeit. „Das Verkehrsministerium erwartet, dass der Bewerber schon bei der Antragstellung weiß, auf welchem Fahrzeug er die Prüfung machen will“, sagt Fahrlehrerverbands-Chef Klima. Das sei aber oft nicht der Fall. Da der „Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis“, wie es im Amtsdeutsch heißt, laut Klima oft „sechs bis acht, teils zwanzig Wochen“ Vorlauf benötigt, haben Fahrschüler zu diesem Zeitpunkt teils noch gar nicht hinter dem Steuer gesessen. Oft würden die Eltern auf „eine Fahrerlaubnis alten Stils“ drängen. Erst der Fahrlehrer zeige den Schülern auch die Vorteile des Automatik-Fahrens ‐ mit dem Ergebnis, dass viele Fahrschüler wechseln wollen. Dafür braucht es einen Änderungsantrag im Landratsamt, doch das Amt hat oft schon den Führerschein bei der Bundesdruckerei bestellt. Der Vorgang muss dann wiederholt werden, was Zeit und Material kostet.

Die kurzfristige Änderung eines Prüfauftrags komme „verhältnismäßig oft“ vor und bedeute einen Mehraufwand, bestätigt beispielsweise ein Sprecher des Zollernalbkreises. Teils komme der Änderungswunsch so spät, dass die Behörde das Dokument dem Tüv nicht mehr rechtzeitig vor der Prüfung zuschicken kann. Der Prüfling bekommt dann trotz erfolgreich absolvierter Fahrprüfung den Führerschein nicht überreicht, sondern muss noch einmal im Landratsamt vorsprechen. „Auch hierdurch wird der Mehraufwand der Behörde verstärkt“, so der Sprecher des Zollernalbkreises. Das gilt auch anderswo: Überall im Land entstehe „ein erheblicher Mehraufwand für die Fahrerlaubnisbehörden in der täglichen Praxis“, schreibt das Verkehrsministerium an CDU-Mann Bückner.

Was tun?

Bückner wirbt dafür, die unterschiedlichen Klassen ganz zu streichen. „Die praktische Ausbildung sollte dual auf Automatik und Schaltgetriebe stattfinden. So sind beide Kompetenzen vorhanden und es gibt bei erfolgreich absolvierter Prüfung einen einheitlichen Führerschein“, fordert der Abgeordnete aus dem Ostalbkreis. Fahrlehrerverbands-Chef Klima schlägt vor, dass der Tüv-Prüfer die Prüfung auch dann abnehmen darf, wenn der richtige Führerschein mit dem Vermerk „B197“ noch nicht vorliegt ‐ so würde die Fahrprüfung zumindest nicht ausfallen, was in der Praxis immer wieder vorkommt. Das Verkehrsministerium lehnt das aber ab, weil es den Aufwand, den Führerschein später noch einmal umzutauschen, als noch höher einschätzt.

Aus Klimas Sicht wird sich das Problem allerdings langfristig von selbst lösen. „In ein paar Jahren werden wir keine Neufahrzeuge mit Schaltgetriebe mehr haben“, sagt er. Dann werden alle Fahrschüler in Automatik-Autos fahren lernen, darin ihre Prüfung ablegen und anschließend auch ein Automatik-Auto fahren. Wer dann noch für ein altes Auto Kenntnisse im Umgang mit einem Schaltgetriebe brauche, könne es sich ja gesondert von einem Fahrlehrer zeigen lassen. „Der B197 wird sich von selbst erledigen.“