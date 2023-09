Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Eine Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Schrozberg (Landkreis Schwäbisch Hall) gestorben. Die 29-Jährige geriet nach Polizeiangaben am Dienstag auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Laster zusammen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Frau erlag ihren tödlichen Verletzungen am Unfallort. Der Laster kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf, wobei die Zugmaschine umkippte. Der 27 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 43.000 Euro.