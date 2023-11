Autofahrerin rollt vierjährigem Kind über den Fuß

Eine Autofahrerin ist in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) einem vier Jahre alten Mädchen über den Fuß gefahren. Nach Polizeiangaben vom Sonntag sprang das Kind am Samstagmittag unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße und prallte gegen die Seite des vorbeifahrenden Autos. Dabei sei die Vierjährige gestürzt und die 47-jährige Fahrerin sei ihr mit dem Wagen über den Fuß gerollt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind zur Behandlung in eine Klinik.