Autofahrerin mit mehr als zwei Promille unterwegs

Mit mehr als zwei Promille Atemalkohol hat die Polizei eine 44–Jährige in Calw im Auto erwischt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Calw auf das Fahrzeug der deutlich alkoholisierten Frau aufmerksam.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 09:11 Von: Deutsche Presse-Agentur