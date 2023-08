Autofahrerin kommt auf Gegenfahrbahn: Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5719 im Schwarzwald–Baar–Kreis verletzt worden. Eine 29–Jährige kam am Samstag in einer Rechtskurve nahe Königsfeld im Schwarzwald mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten die fünf Leichtverletzten ins Krankenhaus. Die Kreisstraße 5719 war bis in den frühen Abend voll gesperrt.