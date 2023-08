Autofahrer versucht beschädigtes Auto kurzzuschließen

Ein betrunkener Autofahrer hat im Ortenaukreis seinen Wagen festgefahren und sich dabei leicht verletzt. Der 38–Jährige war am Dienstag auf der Landstraße 104 zwischen Meißenheim und Schwanau unterwegs, als er ein Verkehrszeichen überfuhr und mehrmals in das umliegende Ackergelände lenkte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann anschließend nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest zu machen. Die Beamten entnahmen dem Betrunkenen jedoch Blut und stellten seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel sicher. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, am Abend zu seinem beschädigten Auto zurückzukehren und zu versuchen, dieses kurzzuschließen.

Unfallfrei blieb hingegen ein 31–jähriger Autofahrer, der laut Polizeiangaben am Dienstag mit rund 2,0 Promille auf der nahegelegenen Landstraße 75 unterwegs war.