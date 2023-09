Autofahrer übersieht Biker: 61–Jähriger schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Sternenfels (Enzkreis) schwer verletzt worden. Ein 25–Jähriger hatte am Sonntagvormittag beim Linksabbiegen mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 61–jährige Biker stürzte und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.