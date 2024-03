Autofahrer überholt unerlaubt und verletzt sich schwer

Wohl, weil ein Mann unerlaubt überholt hat, ist es auf der Autobahn 8 nahe Rutesheim (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Schwerverletzten gekommen. Polizeierkenntnissen zufolge fuhr ein 44 Jahre alter Autofahrer am Montag auf der linken Spur, überholte unerlaubt rechts und touchierte den Wagen vor ihm. In der Folge prallte er mit seinem Wagen gegen die Betonwand und gegen ein weiteres Auto. Außerdem beschädigten herumfliegende Fahrzeugteile einen Wagen auf der Gegenfahrbahn. Der mutmaßliche Unfallverursacher und ein weiterer 26 Jahre alter Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die A8 in Richtung München war etwa eine Stunde voll gesperrt. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden am Dienstag auf 51.000 Euro.