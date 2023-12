Autofahrer überholt Stau auf Gehweg

Ein Autofahrer ist in Freiburg mit seinem Wagen auf den Gehweg gefahren, um einen Stau zu überholen. Auf dem Bürgersteig streifte das Auto die Tasche einer Frau, die dort gerade mit ihrer neunjährigen Tochter entlangging, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurden Mutter und Kind jedoch nicht. Wenig später stoppte der Wagen kurz an einer Kreuzung, überfuhr dann eine rote Ampel und bog nach rechts ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.