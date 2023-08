Landkreis Karlsruhe

Autofahrer rutscht Abhang hinunter: Schwer verletzt

Bretten / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist nahe Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen Abhang hinuntergerutscht und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 25–Jährige am Samstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 09:37 Von: Deutsche Presse-Agentur