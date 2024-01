Autofahrer löst Karambolage an Autohaus aus

Ein Autofahrer hat in Mannheim eine Karambolage an einem Autohaus ausgelöst. Polizeiangaben zufolge geriet der 26-Jährige in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern und kam von der Straße ab. Sein Auto stieß gegen ein Fahrzeug eines Autohauses, das auf ein weiteres geschoben wurde. Dieses prallte durch die Glasscheibe des Autohauses und beschädigte ein weiteres Fahrzeug im Innenraum. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf eine Summe im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.