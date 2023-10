Kriminalität

Autofahrer kracht in Stuttgart in Linienbus

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist in Stuttgart-Weilimdorf in einen abgestellten Linienbus gekracht und dabei leicht verletzt worden. Der 34-Jährige war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Bus auf dem Standstreifen gerauscht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 12:26 Von: Deutsche Presse-Agentur