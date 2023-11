Autofahrer kracht in Lastwagen: Lebensbedrohlich verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf einer Bundesstraße bei Tettnang (Bodenseekreis) in einen Lastwagen gekracht und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der 38-Jährige hat auf nasser Fahrbahn in einem Waldgebiet mehrere Autos überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er mutmaßlich zu schnell gewesen, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 38-Jährigen aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden von 70.000 Euro. Die betroffene Bundesstraße 467 war gut fünf Stunden teilweise voll gesperrt.