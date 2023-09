Autofahrer fährt Feuerwehrmann über den Fuß

Ein Autofahrer ist einem Feuerwehrmann in Konstanz über den Fuß gefahren. Der 36–jährige Feuerwehrmann war gerade mit seinen Kollegen mit der Aufnahme eines schweren Unfalls auf der Landstraße 219 beschäftigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 70–jährige Autofahrer wollte auf einem Weg neben der Landstraße an der Unfallstelle vorbeifahren, doch der Feuerwehrmann untersagte ihm die Durchfahrt. Beim Wenden seines Autos überfuhr der 70–Jährige den Fuß des Feuerwehrmannes mit dem Hinterrad des Autos. Nach dem Vorfall am Mittwoch musste der Feuerwehrmann im Krankenhaus behandelt werden.