Verkehr

Autofahrer biegt von Bundesstraße ab: Mehrere Verletzte

Vaihingen an der Enz / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr ein Autofahrer am Dienstagmorgen unerlaubt über die doppelt durchgezogene Mittellinie, um in Richtung eines Feldwegs abzubiegen.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 17:53 Von: Deutsche Presse-Agentur