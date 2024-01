Die Wettervorhersage liefert keine guten Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer: Die aktuell sonnige Phase am Montag verzieht sich laut der Wetterwarte Süd bereits zum Nachmittag.

Das wird für Verkehrsteilnehmer zeitweilig eine echte Gefahrensituation. Roland Roth

Dann sollen die Schneefälle, die es am Vormittag schon auf der Alb gibt, Richtung Süden voranschreiten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte. Nach einem kurzen Mix aus Sonnen und Wolken am Dienstag soll es dann am Mittwoch richtig gefährlich werden.

Am Mittwoch droht Blitzeis und Verkehrschaos

Durch flächendeckenden Niederschlag und schnell gefrierenden Regen droht zum Berufsverkehr am Morgen gefährliches Blitzeis auf den Straßen.

"Richtung Schwarzwald und Schwäbische Alb wird es zeitlich genau auf den Berufsverkehr fallen. Das Allgäu ist etwas später dran, gegen 7 oder 8 Uhr. Es wird aber jede Region früher oder später treffen. Das wird für Verkehrsteilnehmer zeitweilig eine echte Gefahrensituation", sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd.

Wer kann, sollte im Homeoffice bleiben oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: "Vormittags könnte ganz Baden-Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein." Bei andauerndem Glatteis-Regen könnten sich Eispanzer auf den Straßen bilden und den Verkehr beeinträchtigen.

Die Gründe für das Blitzeis in der Region: Am Mittwoch gibt es eine sogenannte Luftmassengrenze quer über der Mitte Deutschlands.

Während im Süden warme Luft herrscht, zieht im Norden kalte Polarluft ein. "Wenn es dann bei uns regnet, trifft der Regen auf den seit vielen Tagen durchgefrorenen Boden und wird zu Eis", erklärt Roth.

Entwarnung erst am Mittwochmittag

Erst im Laufe des Mittwochmittags soll sich die Gefahrensituation dann entschärfen. "Weil dann die Temperaturen ansteigen, der Boden wärmer wird und das Eis langsam auftaut. Der Regen lässt dann nach und gefriert auch nicht mehr", sagt Roth.

Im weiteren Tagesverlauf wird es dann zunehmend milder. Am Donnerstag soll die Schneefallgrenze dann aber wieder bis in tiefere Lagen sinken. Auch am Bodensee soll es dann schneien.

Freundlichere Nachrichten gibt es zum Wochenende. Dann erwartet den Südwesten ein neues Hoch mit teils sonnigem Wetter. Unter günstigen Bedingungen könnte sich der Nebel auflösen. Das dürfte vor allem alle Wintersportler freuen.