Auto und Bus stoßen zusammen: Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen am Freitag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Hirschberg und Ladenburg zusammen, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag hieß. Weitere Details zum Unfallhergang und den Verletzten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt, ist nun aber wieder freigegeben.