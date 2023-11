Unfälle

Auto überschlagen ‐ Fahrerin schwer verletzt

Loßburg / Lesedauer: 1 min

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist in Loßburg (Landkreis Freudenstadt) bei einem Unfall schwer verletzt worden, bei dem sich ihr Auto überschlagen hat. Die Frau kam am Dienstagmittag in einer Linkskurve rechts von der Straße ab, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 09:40 Von: Deutsche Presse-Agentur