Auto überschlägt sich: Fahrer wird schwer verletzt

Ein Mann hat sich mit seinem Auto bei Gerabronn (Kreis Schwäbisch-Hall) überschlagen und wurde dabei schwer verletzt. Zuvor sei er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 27-Jährige habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Das Auto blieb laut Polizei nach dem Überschlag auf dem Dach liegen, der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht.