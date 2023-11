Auto stürzt von Parkdeck: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Baden-Baden von einem Parkdeck gestürzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Senior dabei schwer verletzt. Der Mann soll mit seinem Auto bereits in einer Parklücke gestanden haben, als der Wagen „plötzlich sehr schnell geradeaus fuhr“. Das Auto brach durch die Absicherung und stürzte drei Meter in die Tiefe. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Autodach liegen. Die genaue Unfallursache wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.