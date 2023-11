Verkehrsunfälle

Auto stürzt Böschung herab - 19-Jähriger tödlich verletzt

Wegen Glätte ist ein Auto in Tauberbischofsheim von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt - ein 19-Jähriger ist noch vor Ort gestorben. Drei weitere Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren - darunter der Fahrer - wurden in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

