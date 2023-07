Auto stößt mit historischem Schienenbus zusammen

Ein Auto ist mit einem historischen Schienenbus in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 33 Jahre alte Fahrerin des Autos wegen einer Baustelle auf die Schienen der Krebsbachtalbahn ausgewichen. Dort habe sie am Montag vermutlich den entgegenkommenden „Roten Flitzer“ übersehen. Zwar habe der Schienenbusführer noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde den Angaben nach niemand, den Schaden schätzten die Ermittler auf rund 20.000 Euro.