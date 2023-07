Auto stößt gegen historischen Schienenbus

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem historischen Schienenbus in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist hoher Schaden entstanden. Die Polizei schätzte die Summe am Dienstag auf 20.000 Euro. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin war tags zuvor aus einer Hofeinfahrt auf eine Straße gefahren. Wegen einer Baustelle vor der Einfahrt fuhr sie mit ihrem Auto teils über Bahnschienen, die nur noch touristisch genutzt werden. Vermutlich übersah sie dabei den entgegenkommenden historischen Triebwagen. Dessen Fahrer bremste noch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde dadurch zurück in die Hofeinfahrt geschoben und kam an der Hauswand zum Stehen. Verletzt wurde niemand.