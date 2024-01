Auto rutscht auf Bahngleise: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Stuttgart mit seinem Wagen eine Böschung herabgerutscht und auf Bahngleisen zum Stehen gekommen. Kurz darauf erfasste ein Güterzug das auf dem Dach liegende Fahrzeug und schleifte es einige Meter mit. Der Autofahrer wurde von Rettungskräften befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann am Mittwochmittag von der Fahrbahn abgekommen war, war noch unklar. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren der Zug- und der Stadtbahnverkehr sowie die Stammheimer Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.