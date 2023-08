Auto rast in Bushaltehäuschen: Verursacher will flüchten

Ein Mann ist in Pforzheim mit seinem Auto ins Wartehäuschen einer Bushaltestelle gekracht und dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagabend mit seinem Wagen in das in der Nähe des Polizeipräsidiums gelegene Wartehäuschen. Glasscheiben zerbrachen und das Metallgerüst wurde verbogen. Danach fuhr der 68–Jährige noch mit seinem Fahrzeug durch einen Grundstückszaun und blieb schließlich an einem Baum stehen. Der leicht verletzte Unfallverursacher wollte zunächst flüchten, wurde aber kurze Zeit später von Beamten gefunden.

Der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Einen Führerschein hatte der 68–Jährige nicht dabei — ob er gar keinen besitzt, muss noch geklärt werden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.