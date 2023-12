Auto prallt gegen Steinmauer: Drei Verletzte

In Pforzheim sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war möglicherweise wegen der glatten Fahrbahn am Dienstagmorgen gegen eine Steinmauer geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Schwere der Verletzungen war laut einer Sprecherin zunächst unklar. Die Opfer wurden aus dem Auto befreit und in Krankenhäuser gebracht.