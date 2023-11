Unfall

Auto prallt gegen Gebäude: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Freitag einen Kreisverkehr mittig durchfahren, anschließend prallte der Wagen gegen ein Gebäude.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 06:01 Von: Deutsche Presse-Agentur