Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind in Karlsruhe mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Warum die Fahrerin von der Straße abkam, sei noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher. Der Beifahrer wurde beim Aufprall am Freitag im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus.