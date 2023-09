Tuttlingen

Auto prallt bei Hagel gegen Hauswand: Zwei Verletzte

Gosheim

Zwei Senioren sind mit ihrem Auto bei Hagel gegen eine Hauswand in Gosheim (Kreis Tuttlingen) geprallt und haben sich dabei teils schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte sich der 74 Jahre alte Fahrer nach dem Unfall am Dienstag selbst aus dem Wagen befreien.

13.09.2023