Unfall

Auto landet nach Kollision mit parkendem Wagen auf dem Dach

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind zwei Männer leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer sei am Dienstagabend im Stadtbezirk Feuerbach zunächst in das Heck eines parkenden Autos gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 06:04 Von: Deutsche Presse-Agentur