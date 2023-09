Auto landet im Acker: Fahrer versteckt sich auf Spielplatz

Ein betrunkener Autofahrer hat sich nach einem Unfall in Edingen–Neckarhausen (Rhein–Neckar–Kreis) auf einen Spielplatz verirrt. Zeugen meldeten am frühen Sonntagmorgen, dass der 45–Jährige dort orientierungslos herumlaufen würde, wie die Polizei mitteilte. Auf der Suche nach dem Mann entdeckten die Beamten erst sein Auto, das nach einem Unfall auf einem Acker in der Nähe des Spielplatzes stand. Den Fahrer fanden sie auf dem Spielplatz, auf dem er sich in einem Gebüsch versteckte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab.

Wie es zu dem Autounfall kam, war zunächst unklar. Als die Beamten ihre Maßnahmen beendeten, wurde der 45–Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und eine Meldung an die Führerscheinstelle.