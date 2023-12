Auto landet fast im Fluss

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall fast in dem Fluss Rench gelandet. Der Mann kam am Dienstag mit seinem Wagen von der Straße in Renchen (Ortenaukreis) ab, sein Auto touchierte wohl eine Hauswand und blieb dann im Brückengeländer am Fluss stecken, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ohne die Sicherung wäre er vermutlich in der Rench gelandet, so der Sprecher.

Der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, war der Mann nicht mehr dort, konnte aber später angetroffen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall und der Ursache dauerten den Angaben zufolge zunächst noch an. Auch über die Schadenhöhe war zunächst nichts bekannt.