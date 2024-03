Auto landet bei Unfall im Graben: Fahrer tödlich verletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Au am Rhein (Landkreis Rastatt) ums Leben gekommen. Sein Wagen, der in einem Graben lag, war am Samstagmorgen einer Autofahrerin aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach war der Mann mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Kurve auf der L78a von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Die Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes blieben erfolglos.