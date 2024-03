Auto kracht in Wartezimmer von Arztpraxis

Ein Auto ist in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) in das Wartezimmer einer Arztpraxis gekracht. Durch umherfliegende Glassplitter wurde eine 73 Jahre alte Frau leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen habe der 75-jährige Autofahrer bei dem Vorfall am Donnerstag Gas und Bremse verwechselt. Er habe sein Auto auf dem Parkplatz vor der Praxis abstellen wollen. Der Mann verlor die Kontrolle und krachte durch die Schaufensterscheibe der Praxis. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro. Der Schaden an Hausfassade, Fenster und Innenraum der Arztpraxis wurde auf 20.000 Euro geschätzt.