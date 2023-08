Auto kracht gegen Mauer — Fahrer hatte über drei Promille

Ein Autofahrer mit über drei Promille hat seinen Wagen in Sinsheim im Rhein–Neckar–Kreis gegen eine Grundstücksmauer gesetzt. Der 32–Jährige blieb bei dem Unfall am Dienstagvormittag unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie demnach einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille.

Der Fahrer wurde auf ein Revier gebracht, wo man ihm Blut abnahm und seinen Führerschein sicherstellte. Auf ihn kommt laut Polizei eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss zu. Die Staatsanwaltschaft entscheidet darüber hinaus, ob ihm der Führerschein abgenommen oder ein Fahrverbot erteilt werden soll.