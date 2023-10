Verkehrsunfälle

Auto kracht gegen Laternenmast ‐ zwei Menschen verletzt

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Zwei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Wagen an einer Kreuzung gegen einen Laternenmast geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 05:14 Von: Deutsche Presse-Agentur