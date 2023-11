Unfälle

Auto kracht gegen Baum: Fahrer stand wohl unter Drogen

Heilbronn

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist in Heilbronn mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei schwer verletzt. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag in seinem Fahrzeug eingeklemmt und brach sich ein Bein, wie die Polizei mitteilte.

05.11.2023