Verkehr

Auto kracht auf A8 in Stauende: Vier Verletzte

Pforzheim / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall am Stauende auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 28–Jähriger ist am Mittwochmorgen auf das Stauende im Bereich einer Baustelle aufgefahren, so dass sich insgesamt fünf Autos ineinanderschoben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur